Путин утвердил новую миграционную политику России до 2030 года
Документ представляет собой комплексный план, состоящий из девяти разделов и 46 пунктов
Президент России Владимир Путин подписал документ, утверждающий основные направления миграционной политики страны на период с 2026 по 2030 год.
Новый документ представляет собой комплексный план, состоящий из девяти разделов и 46 пунктов. В нем определены ключевые цели и задачи миграционной политики на предстоящие годы.
К 2030 году планируется достичь нескольких важных показателей. В частности, ожидается значительное сокращение числа нелегальных мигрантов на территории России. Также планируется снизить уровень преступности среди иностранных граждан и увеличить количество детей мигрантов, посещающих российские школы.
Основные положения документа
- Рост числа трудовых мигрантов будет увеличиваться до 2030 года из-за сохраняющейся потребности экономики в иностранных работниках.
- В связи с появлением новых вызовов и угроз национальной безопасности России необходимо совершенствование миграционной политики.
- Миграционная политика должна оставаться благоприятной даже для покинувших страну граждан при условии их готовности стать полноправными членами общества.
- Необходимо принять меры для повышения ответственности работодателей в сфере миграционной политики.
- Должны быть созданы условия для возвращения жителей новых регионов, уехавших во время СВО.
- Миграционная политика России должна способствовать переезду иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности страны.
- Миграционная политика должна предусматривать механизмы отбора талантливых иностранцев для обучения в вузах при одновременном ограничении пребывания безработных мигрантов.
- Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должно стать снижение числа нелегалов и уровня преступности среди иностранцев.
- Задача этой политики — помочь мигрантам освоить русский язык, принятые в стране нормы, приобщить к духовно-нравственным ценностям.
- Предусматривается противодействие формированию этнических и полиэтнических анклавов, а также маргинализации мигрантов.
- Востребованность низкоквалифицированных иностранных работников зачастую определяется меньшими издержками и низким уровнем организации труда.
Ранее сообщалось, что мигрантов в России будут проверять на наличие гепатитов B, C и D.
