Путин утвердил новую миграционную политику России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал документ, утверждающий основные направления миграционной политики страны на период с 2026 по 2030 год.

Новый документ представляет собой комплексный план, состоящий из девяти разделов и 46 пунктов. В нем определены ключевые цели и задачи миграционной политики на предстоящие годы.

К 2030 году планируется достичь нескольких важных показателей. В частности, ожидается значительное сокращение числа нелегальных мигрантов на территории России. Также планируется снизить уровень преступности среди иностранных граждан и увеличить количество детей мигрантов, посещающих российские школы.

Основные положения документа

Рост числа трудовых мигрантов будет увеличиваться до 2030 года из-за сохраняющейся потребности экономики в иностранных работниках. В связи с появлением новых вызовов и угроз национальной безопасности России необходимо совершенствование миграционной политики. Миграционная политика должна оставаться благоприятной даже для покинувших страну граждан при условии их готовности стать полноправными членами общества. Необходимо принять меры для повышения ответственности работодателей в сфере миграционной политики. Должны быть созданы условия для возвращения жителей новых регионов, уехавших во время СВО. Миграционная политика России должна способствовать переезду иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности страны. Миграционная политика должна предусматривать механизмы отбора талантливых иностранцев для обучения в вузах при одновременном ограничении пребывания безработных мигрантов. Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должно стать снижение числа нелегалов и уровня преступности среди иностранцев. Задача этой политики — помочь мигрантам освоить русский язык, принятые в стране нормы, приобщить к духовно-нравственным ценностям. Предусматривается противодействие формированию этнических и полиэтнических анклавов, а также маргинализации мигрантов. Востребованность низкоквалифицированных иностранных работников зачастую определяется меньшими издержками и низким уровнем организации труда.

Ранее сообщалось, что мигрантов в России будут проверять на наличие гепатитов B, C и D.

Наталья Жирнова