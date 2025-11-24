Число жертв атаки БПЛА в соседней с Татарстаном Самарской области возросло до трех

Все увеселительные и развлекательные мероприятия в городе отменены

Фото: Максим Платонов

Число погибших в результате атаки БПЛА на промышленное предприятие в Сызрани ночью 22 ноября возросло до трех человек. Еще двое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Сергей Володченков.

Глава города пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. В настоящее время продолжаются поисковые работы на местах возможного падения беспилотников и мероприятия по их обезвреживанию.

В Сызрани был снят ранее введенный режим повышенной готовности. Все увеселительные и развлекательные мероприятия в городе отменены.

Ранее, 22 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев информировал о гибели двух человек и двух пострадавших в результате аналогичной атаки БПЛА на предприятия в Сызрани. По словам главы региона, целями беспилотников стали объекты топливно-энергетического комплекса.

Всего над территориями страны было перехвачено и уничтожено 93 БПЛА.

Рената Валеева