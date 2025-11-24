Число жертв атаки БПЛА в соседней с Татарстаном Самарской области возросло до трех
Все увеселительные и развлекательные мероприятия в городе отменены
Число погибших в результате атаки БПЛА на промышленное предприятие в Сызрани ночью 22 ноября возросло до трех человек. Еще двое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Сергей Володченков.
Глава города пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. В настоящее время продолжаются поисковые работы на местах возможного падения беспилотников и мероприятия по их обезвреживанию.
В Сызрани был снят ранее введенный режим повышенной готовности. Все увеселительные и развлекательные мероприятия в городе отменены.
Ранее, 22 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев информировал о гибели двух человек и двух пострадавших в результате аналогичной атаки БПЛА на предприятия в Сызрани. По словам главы региона, целями беспилотников стали объекты топливно-энергетического комплекса.
Всего над территориями страны было перехвачено и уничтожено 93 БПЛА.
