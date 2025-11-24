Над Нижегородской областью за ночь уничтожили 7 украинских дронов

Всего над территориями страны за этот период было перехвачено и уничтожено 93 БПЛА

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Над Нижегородской областью за ночь уничтожили 7 украинских дронов, сообщают в Минобороны России. Всего над территориями страны за этот период было перехвачено и уничтожено 93 БПЛА.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов было нейтрализовано над Белгородской областью — 45 единиц. Помимо этого, было уничтожено 9 БПЛА в Краснодарском крае и 4 — над Воронежской областью. Над акваторией страны перехвачено 28 дронов: 20 над Черным морем и 8 над Азовским.



В Татарстане для безопасности региона вводили с 3:41 до 6:13 режим «Беспилотной опасности», однако аэропорты работали в штатном режиме.

Наталья Жирнова