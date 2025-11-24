В Казани восстановили усадьбу Боратынского
Здание реставрировалось по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
В Казани завершили ремонтно‑реставрационные работы в усадьбе Боратынского — объекте культурного наследия XIX века. Восстановление проведено в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры», сообщает Минстрой Татарстана.
Деревянное здание усадьбы, возведенное в 1836 году по проекту известного русского архитектора Фомы Ивановича Петонди, имеет историческую ценность. Это единственный сохранившийся образец городской дворянской усадьбы первой половины XIX века в Казани.
Реставрация усадьбы стала частью масштабной программы по сохранению культурного наследия региона. В текущем году в федеральные и республиканские программы капитального ремонта вошли 27 объектов культуры. Общий объем финансирования составил 979,5 млн рублей, а все запланированные работы уже полностью завершены.
Напомним, что на реконструкцию усадьбы выделили 70 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».