В Казани постепенно возвращает свой исторический облик усадьба Боратынского

В центре Казани продолжаются работы по восстановлению памятника архитектуры — усадьбы Боратынского. Этот объект, созданный в 1836 году известным архитектором Фомой Петонди, является единственной сохранившейся городской дворянской усадьбой первой половины XIX века в Казани, сообщает комитет РТ по охране ОКН.

Напомним, что на реконструкцию усадьбы выделили 70 млн рублей.

В настоящее время завершены важные этапы реставрации во флигеле усадьбы. Специалисты провели полный комплекс противоаварийных работ и восстановили исторический облик здания. Специалисты восстановили деревянный сруб, изменили высоту конструкции и расположение оконных проемов.

Реставраторы также обновили кровлю и фронтон по историческим образцам. Теперь объект готов принять посетителей музея русского поэта, который располагается в усадьбе.

Наталья Жирнова