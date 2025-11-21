Число многодетных семей в России выросло более чем на 8% с начала 2025 года
За тот же период почти на 300 000 выросло и число детей, воспитывающихся в таких семьях
Количество многодетных семей в России значительно увеличилось, превысив 3,9 млн, что на 8% больше, чем в январе 2025 года. За тот же период почти на 300 000 выросло и число детей, воспитывающихся в таких семьях, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
— Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 млн, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 млн. То есть прирост — почти 300 000, — цитирует министра РИА «Новости».
Котяков также сообщил о расширении сети центров демографических компетенций. По его словам, в 12 регионах России будут открыты новые такие центры, дополняя уже существующие в 15 субъектах страны.
В 2026 году размер маткапитала на второго ребенка при условии, что выплата ранее не была получена на первенца, составит 974 100 рублей. Глава Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров выступил с инициативой расширить перечень товаров, которые можно приобрести с помощью материнского капитала.
