В 2026 году размер маткапитала за второго ребенка составит 974 тыс. рублей

Эта мера социальной поддержки предназначена для семей, которые не воспользовались правом на маткапитал при рождении первого ребенка

Фото: Мария Зверева

В 2026 году размер маткапитала на второго ребенка, при условии, что выплата ранее не была получена на первенца, составит 974 100 рублей. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет «RT на русском».

Как уточнила Буцкая, данная сумма заложена в проекте бюджета Соцфонда России. Эта мера социальной поддержки предназначена для семей, которые не воспользовались правом на маткапитал при рождении первого ребенка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что в 2026 году средствами маткапитала, по планам ведомства, воспользуются 1,7 млн семей. Он также отмечал, что в бюджете на эти цели предусмотрено почти 567 млрд рублей, что на 30 млрд больше, чем в 2025 году.

Также размер маткапитала при рождении первого ребенка в России в 2026 году составит 737 205 рублей.



Анастасия Фартыгина