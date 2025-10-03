Коляска может войти в список разрешенных трат маткапитала

Считается, что это может стать дополнительным стимулом для молодых семей при принятии решения о рождении первого ребенка

Глава Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров выступил с инициативой расширить перечень товаров, которые можно приобрести с помощью материнского капитала. Копия обращения имеется в распоряжении RT.

Депутат предложил разрешить покупку детских колясок, кроваток и автомобильных кресел за счет средств маткапитала. По мнению инициатора, расширение возможностей использования материнского капитала может стать дополнительным стимулом для молодых семей при принятии решения о рождении первого ребенка. Особенно это актуально для семей, находящихся в сложном финансовом положении.

В своем обращении Михаил Ветров подчеркнул, что многие родители заинтересованы в возможности приобретения необходимых товаров для новорожденных с помощью средств материнского капитала, которые в настоящее время не входят в разрешенный перечень.

Ранее сообщалось, что материнский капитал на второго ребенка вырастет до 974 тысяч рублей в 2026 году.

Наталья Жирнова