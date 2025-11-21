СМИ: Киев изменил пункт плана США по коррупции
Все стороны получат «полную амнистию за свои действия в ходе войны»
Киев изменил пункт плана США по урегулированию, который предусматривал разоблачение коррупции, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
— Украина проведет полный аудит всей полученной помощи и создаст юридический механизм для устранения найденных нарушений и наказания тех, кто незаконно нажился на войне, — привел собеседник издания изначальную формулировку.
Однако в версии соглашения, опубликованной в интернете, текст изменили. Теперь в нем прописывается, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия в ходе войны», сообщил источник в Белом доме, подчеркнув, что внести правки предложил именно Киев.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* опубликовал перечень из 28 пунктов, которые, по его утверждению, составляют новый мирный план президента США Дональда Трампа для Украины.
Отмечается, что сейчас на Украине в разгаре коррупционный скандал. Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению противоправных схем в энергетике. Бюро предъявило обвинения семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Германа Галущенко, фигурирующего в деле, отстранили от должности министра юстиции. Бывший министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку.
Ранее портал Axios писал, что Штаты проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели Пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Справка
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».