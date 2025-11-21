Депутат Украины опубликовал «мирный план Трампа» с условиями по Крыму, Донбассу и НАТО

Документ, состоящий из 28 пунктов, описывает условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* опубликовал перечень из 28 пунктов, которые, по его утверждению, составляют новый мирный план президента США Дональда Трампа для Украины. Об этом сообщают украинские издания Hromadske и «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Документ, состоящий из 28 пунктов, описывает условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине, включая территориальные вопросы, аспекты безопасности Украины и ее восстановления, а также смягчение санкций в отношении России.

Ниже приводится перечень описанных в документе условий, переведенный на русский язык, по информации Алексея Гончаренко*:

Безопасность и политический статус Украины

Подтверждение суверенитета Украины.

Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.

Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает отсутствие членства Украины навсегда.

ВСУ ограничивают численность военнослужащих до 600 тыс.

Украина остается безъядерным государством.

Территориальные вопросы

Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими.

Херсон и Запорожье — заморозка по линии соприкосновения.

Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто.

Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Военные договоренности

НАТО не размещает войска на Украине.

Истребители НАТО размещаются в Польше.

Диалог по безопасности между США, НАТО и РФ, создание американо-российской рабочей группы.

Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

Экономический блок и восстановление Украины

США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины.

$100 млрд замороженных российских активов идут на восстановление Украины; США получают 50% прибыли.

Европа добавляет еще 100 млрд.

Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.

Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

Россия в мировой системе

Постепенное снятие санкций.

Возвращение РФ в G8.

Долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.

Гуманитарные вопросы

Обмен «все за всех», возвращение гражданских и детей.

Гуманитарные программы, воссоединение семей.

Образовательные программы о толерантности.

Энергетика и спецобъекты

Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ.

США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

Внутренние политические процессы на Украине

Выборы через 100 дней после подписания соглашения.

Полная амнистия всем участникам войны.

Выполнение и контроль

Сделка юридически обязательна.

Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа.

За нарушение договора одной из сторон против нее вводят санкции.

После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

Издание Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, пишет, что власти США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет этот «мирный план Трампа» до Дня благодарения, 27 ноября. После этого, по их словам, мирное соглашение будет передано Москве, чтобы «завершить процесс к началу декабря».

Однако несколько чиновников в офисе президента Украины, также цитируемые Financial Times, заявили, что некоторые пункты «нового плана Трампа» остаются четкими красными линиями для Киева. В связи с этим соблюдение установленных сроков подписания соглашения «представляется маловероятным».

Рената Валеева