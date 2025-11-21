Евгений Горшков переназначен торгово-экономическим представителем Татарстана в КНР

Он занимает этот пост с 2022 года

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Татарстане переназначен торгово-экономический представитель региона в Китайской Народной Республике. Соответствующее распоряжение подписал Алексей Песошин.

С 6 декабря полномочия продлены для Евгения Горшкова, который занимает этот пост с 2022 года. Согласно распоряжению кабмина республики от 5 декабря, он был назначен на эту должность сроком на три года.

Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам 2024 года стал рекордным и превысил $3,3 млрд.

Рената Валеева