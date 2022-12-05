Торгово-экономическим представителем Татарстана в КНР назначен Евгений Горшков
Торгово-экономическим представителем Татарстана в КНР назначен Евгений Горшков, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
— Назначить Горшкова Евгения Владимировича торгово-экономическим представителем Татарстана в Китайской Народной Республике сроком на три года, — сказано в тексте распоряжения кабмина.
За 2021 год товарооборот между Китаем и Татарстаном составил более $1,2 млрд, а между Китаем и регионами ПФО превысил $6 млрд.
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