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Торгово-экономическим представителем Татарстана в КНР назначен Евгений Горшков

17:14, 05.12.2022
Торгово-экономическим представителем Татарстана в КНР назначен Евгений Горшков
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Торгово-экономическим представителем Татарстана в КНР назначен Евгений Горшков, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Назначить Горшкова Евгения Владимировича торгово-экономическим представителем Татарстана в Китайской Народной Республике сроком на три года, — сказано в тексте распоряжения кабмина.

За 2021 год товарооборот между Китаем и Татарстаном составил более $1,2 млрд, а между Китаем и регионами ПФО превысил $6 млрд.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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