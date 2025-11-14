Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем превысил $3,3 млрд

В рамках рабочего визита в КНР раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с вице-мэром Шэньчжэня Ло Хуанхао

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках рабочего визита в КНР раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с вице-мэром Шэньчжэня Ло Хуанхао. Стороны обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в сфере высоких технологий, сообщили в пресс-службе главы республики.

Минниханов напомнил, что Казань и Шэньчжэнь являются городами-побратимами с 2012 года, и подчеркнул значительный рост экономических связей между регионами.

Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил $3,3 млрд. За последние годы страна стала ключевым иностранным инвестором в экономику республики — доля китайских инвестиций в структуре иностранных инвестиций за прошлый год превысила 80%.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис республики рассказал о расширении портфеля совместных проектов с КНР — от машиностроения до высоких технологий в IT-сфере и энергетике. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества с Иннополисом, где ранее в этот же день было подписано соглашение с районом Гуанмин. Рустам Минниханов пригласил делегацию Шэньчжэня принять участие в Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

Вице-мэр Шэньчжэня Ло Хуанхао тепло приветствовал главу Татарстана и высоко оценил развитие двусторонних отношений.

— Сегодня с вашим участием состоялось подписание соглашения между Иннополисом и Гуанмин. Это хороший знак развития и укрепления отношений между Китаем и Россией, — подчеркнул он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ло Хуанхао рассказал о динамичном развитии Шэньчжэня, где темпы роста экономики по итогам 2024 года составили 5,8%, а за первые 10 месяцев 2025 года достигли 5,5% — лучшего показателя среди всех городов Китая. Каждый пятый житель — предприниматель, а средний возраст населения составляет 32,5 года.

— Мы готовы укреплять наши контакты с Татарстаном и предоставить вашим предпринимателям пакет самых выгодных услуг, — заверил вице-мэр.

Анастасия Фартыгина