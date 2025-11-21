Черногория ужесточит визовый режим для граждан России, следуя политике ЕС

В настоящее время граждане РФ имеют возможность въезжать на территорию Черногории без визы на срок до 30 дней

Фото: Галия Шакирова

Черногория намерена ужесточить визовый режим для граждан России в соответствии с внешнеполитическим курсом Евросоюза, к которому страна планирует присоединиться к 2028 году. Об этом заявил премьер-министр Черногории Милойко Спайич в интервью телеканалу Euronews.

В настоящее время граждане РФ имеют возможность въезжать на территорию Черногории без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.

Премьер-министр Спайич подчеркнул, что Черногория «полностью соблюдает внешнюю политику и политику безопасности ЕС», в том числе в вопросах визовых ограничений.

— Даже до получения статуса члена и соответствующих преимуществ мы ведем себя как государство-член, — заявил он.

По словам главы правительства, власти Черногории планируют принять соответствующие меры «в ближайшее время».

Решение о визовых ограничениях для граждан России было ранее озвучено Европейской комиссией, которая отмечала, что меры были предварительно согласованы со всеми странами Евросоюза. К этим ограничениям должны присоединиться также государства Шенгенской зоны, не входящие в ЕС. В Еврокомиссии уточнили, что новые правила не имеют обратной силы, однако каждое государство ЕС вправе применять их к уже выданным визам. Запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.

В прошлых годах россияне составляли почти четверть от общего числа иностранных гостей. В 2023 году на долю россиян пришлось около 23,6% от общего числа ночевок, хотя в 2024 году эта доля несколько снизилась, до 18,3% (155 тыс.).

Согласно данным АТОР, за 8 месяцев текущего года в Черногории зафиксировано более 123,2 тыс. визитов россиян, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рената Валеева