Черногория пока не будет вводить визы для россиян

Страна, являясь страной-кандидатом на вступление в ЕС, должна адаптировать свой визовый режим в соответствии с требованиями объединения

Власти Черногории на текущий момент не планируют вводить визовый режим для граждан России, несмотря на процесс гармонизации своей визовой политики с требованиями Европейского союза. Об этом сообщает черногорская газета Dan со ссылкой на МИД страны.

— В МИД Черногории подтвердили, что страна пока не планирует вводить визы для граждан России. В министерстве заявили, что «на данном этапе решение о введении виз не принято», а любые изменения будут внедряться постепенно, в соответствии с европейскими стандартами, — цитирует издание заявление ведомства.

Как отметили в министерстве, Подгорица стремится найти баланс между своими экономическими интересами и обязательствами, которые возникают в процессе вступления в Евросоюз. Каждое решение принимается «с учетом его влияния на туристический сектор и национальную экономику».

Газета Dan напоминает, что Черногория, являясь страной-кандидатом на вступление в ЕС, должна адаптировать свой визовый режим в соответствии с требованиями объединения. Это означает, что в перспективе визы придется ввести не только для граждан России, но и для жителей Китая, Белоруссии, Азербайджана и Турции. Еврокомиссия, в свою очередь, рекомендовала проводить этот процесс осторожно и с учетом экономических интересов страны, особенно в сфере туризма и инвестиций.

Российские туристы традиционно играют значительную роль в экономике Черногории. По данным статистического управления страны Monstat, ранее они составляли почти четверть от общего числа иностранных гостей. В 2023 году на долю россиян пришлось около 23,6% от общего числа ночевок, хотя в 2024 году эта доля несколько снизилась, до 18,3% (155 тысяч россиян).

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за 8 месяцев текущего года (вероятно, имеется в виду 2024 год, учитывая контекст) в Черногории зафиксировано более 123,2 тыс. визитов россиян, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

