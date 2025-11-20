Директор драмтеатра им. Баталова и депутат из Татарстана уволены за коррупцию

Эльвира Сибгатуллина на данный момент находится под стражей до 12 января, а Николая Бызина отправили под домашний арест

Фото: Максим Платонов

По требованию прокуратуры Татарстана были уволены директор драмтеатра им. Баталова Эльвира Сибгатуллина и депутат Совета города Зеленодольска Николай Бызин. Своих постов они лишились в связи с утратой доверия после выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В первом случае директор театра Сибгатуллина трудоустроила на работу свою мать и выплатила ей повышенные единовременные вознаграждения по сравнению с другими сотрудниками. После проверки прокуратуры и внесения представления министру культуры республики директор театра была уволена в связи с утратой доверия. Ее поместили под стражу до 12 января.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Еще одно нарушение выявлено в Зеленодольске. Депутат городского совета Николай Бызин скрыл конфликт интересов и получил от юридического лица взятку в виде четырех земельных участков общей стоимостью более 1,4 млн рублей. Взятка была получена за содействие в передаче дороги из частной в муниципальную собственность. В настоящее время в отношении Бызина ведется расследование уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ранее суд Татарстана отказал прокурорам в переводе замглавы Зеленодольска под стражу.

Наталья Жирнова