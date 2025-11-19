Директора Бугульминского драмтеатра закрыли на Новый год
СК подозревает Эльвиру Сибгатуллину Челик в афере с премиям
Под стражу до 12 января 2026 года поместили директора Бугульминского драмтеатра Эльвиру Сибгатуллину Челик. Такую меру пресечения ей избрал по ходатайству СК Бугульминский горсуд, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
Сотрудники Следкома подозревают женщину в мошенничестве с начислением и выплатой премий на общую сумму менее 1 млн рублей. Уголовное дело против директора возбудили 12 ноября, а уже 14-го ее задержали.
По данным источников «Реального времени», причастность к преступлению Сибгатуллина Челик отрицает. Ранее за аферу с премиями условный срок получил бывший директор того же театра Владислав Юдин. Вину он признал и ущерб на сумму 385 тысяч рублей Минкульту РТ возместил.
Справка
Сибгатуллина Челик Эльвира Миннеахатовна
Родилась 17 января 1990 года в Бугульме.
После окончания физико-математического лицея №2 поступила на режиссерский факультет Казанского государственного университета культуры и искусств.
Сотрудничала с Международным театрально-образовательным фестивалем-форумом «Науруз», где курировала работу международных секций.
После практики в Государственном театре наций под руководством Евгения Миронова, начала работу там же. Участвовала в организации и проведении Международного фестиваля-школы «Территория 2013», фестиваля французских спектаклей «Другой театр», продюсировала постановку спектакля «Торжество любви» по пьесе Пьера де Мориво.
С 2013 года начала работать в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова, где занималась организацией гастролей. В том числе — в Казахстан, Белоруссию, Латвию и Литву.
Как указано на сайте Бугульминского театра им. Баталова, именно Сибгатуллина Челик в свое время разработала проект сотрудничества Московского Губернского театра с Эмиром Кустурицей
С 2014 года руководила издательством «Актерский мир» при Центральном доме актера им. А.А. Яблочкиной.
В 2018—2020 гг. сотрудничала со Стамбульским международным театральным фестивалем.
С 2023 года руководит Бугульминским государственным русским драматическим театром им. А.В. Баталова.
