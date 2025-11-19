Директора Бугульминского драмтеатра закрыли на Новый год

СК подозревает Эльвиру Сибгатуллину Челик в афере с премиям

Под стражу до 12 января 2026 года поместили директора Бугульминского драмтеатра Эльвиру Сибгатуллину Челик. Такую меру пресечения ей избрал по ходатайству СК Бугульминский горсуд, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Сотрудники Следкома подозревают женщину в мошенничестве с начислением и выплатой премий на общую сумму менее 1 млн рублей. Уголовное дело против директора возбудили 12 ноября, а уже 14-го ее задержали.

По данным источников «Реального времени», причастность к преступлению Сибгатуллина Челик отрицает. Ранее за аферу с премиями условный срок получил бывший директор того же театра Владислав Юдин. Вину он признал и ущерб на сумму 385 тысяч рублей Минкульту РТ возместил.