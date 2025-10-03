Суд Татарстана отказал прокурорам в переводе замглавы Зеленодольска под стражу

Обвиняемый в получении взятки участками на 1,4 млн рублей признал лишь факт отчуждения участков

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Только что Верховный суд Татарстана постановил, что до 20 октября обвиняемый в особо крупной взятке замглавы и депутат Зеленодольского района Николай Бызин останется под домашним арестом. Доводы прокуратуры об отмене решения по «мягкой» мере пресечения были отвергнуты, сообщил «Реальному времени» адвокат чиновника Ильшат Гильманов.

Напомним, Николая Бызина задержали 17 сентября, а 19-го предъявили обвинение в получении незаконного вознаграждения. Взяткой в ФСБ и СК считают не денежные средства, а право собственности на четыре земельных участка общей стоимостью 1,4 млн рублей — каждый в шесть соток. Находится этот актив в коттеджном поселке Светлое Озеро Зеленодольского района. Причем доверенному лицу чиновника в июле 2022-го он перешел безвозмездно, а в 2024-м был продан Бызиным за 2 млн рублей.

По данным СК, участки передали представители компании ООО «Тесла» — взамен на обещание содействия по переводу дороги к поселку Светлое Озеро в муниципальную собственность. Это избавило бы застройщика от финансового бремени по ее содержанию и ремонту. И такой перевод действительно состоялся, правда, в 2024 году.

Факт отчуждения участков обвиняемый признал и даже вернул 1,4 млн рублей прежнему собственнику еще до возбуждения дела, отмечают источники «Реального времени», однако на допросе в СК уверял — его полномочия заместителя главы не позволяли решать вопрос о переводе. Иначе говоря, вместо коррупции Бызин признался в мошенничестве.

Именно такое частичное признание послужило основанием для ходатайства СК о домашнем, а не реальном аресте. Вахитовский райсуд Казани 19 сентября эту позицию поддержал, несмотря на возражения помощника прокурора района Михаила Житлова. Последний оспорил указанное решение, но сегодня оно вступило в силу.