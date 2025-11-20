Новости общества

Власти Татарстана изымут земельный участок у фирмы «Уныш»

11:54, 20.11.2025

Изъятие осуществляется в целях реконструкции дороги

Фото: взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

Власти Татарстана планируют изъять земельный участок у ООО «Уныш». Соответствующий документ, предусматривающий изъятие земли для государственных нужд, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Это необходимо для реконструкции дороги регионального значения Каркаусь — Салтык-Ерыкла, расположенной в Кукморском районе Татарстана.

Речь идет о земельном участке площадью 54,8 тыс. квадратных метров, который в настоящий момент находится в собственности фирмы «Уныш».

Напомним, в Казани будут изъяты три земельных участка на улице Портовой для строительства объектов улично-дорожной сети.

Рената Валеева

Общество Татарстан

