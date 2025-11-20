Власти Татарстана изымут земельный участок у фирмы «Уныш»
Изъятие осуществляется в целях реконструкции дороги
Власти Татарстана планируют изъять земельный участок у ООО «Уныш». Соответствующий документ, предусматривающий изъятие земли для государственных нужд, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
Это необходимо для реконструкции дороги регионального значения Каркаусь — Салтык-Ерыкла, расположенной в Кукморском районе Татарстана.
Речь идет о земельном участке площадью 54,8 тыс. квадратных метров, который в настоящий момент находится в собственности фирмы «Уныш».
Напомним, в Казани будут изъяты три земельных участка на улице Портовой для строительства объектов улично-дорожной сети.
