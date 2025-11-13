В Казани на улице Портовой изымут земельные участки под строительство дорог

Общая площадь изымаемых участков составляет около 3,9 тыс. кв. метров

Фото: Динар Фатыхов

В Казани будут изъяты три земельных участка на улице Портовой для строительства объектов улично-дорожной сети. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэрии города.

Общая площадь изымаемых участков составляет около 3,9 тыс. кв. метров. На одном из них, расположенном по адресу ул. Портовая, 39, корпус 3, находится одноэтажное складское здание площадью 397,3 кв. м. Срок действия постановления об изъятии установлен в три года.

Данные меры реализуются в рамках масштабного проекта по редевелопменту бывшей промышленной территории общей площадью 287 гектаров. Согласно планам развития территории, 72 гектара будут отведены под благоустройство и озеленение.

На территории промзоны планируется построить около 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров коммерческой недвижимости. В настоящее время в районе уже ведется строительство нескольких жилых комплексов. Ожидается, что население нового района составит порядка 42 тысяч человек.

Анастасия Фартыгина