ПВО России ликвидировала 65 дронов над регионами страны за ночь

Из них 18 БПЛА были сбиты в Воронежской области

Фото: Татьяна Демина

Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 65 БПЛА самолетного типа ВСУ над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России. Накануне было сбито аналогичное количество дронов.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сводке военного ведомства.

Согласно представленным данным, 18 БПЛА были сбиты в Воронежской области, 16 — в Рязанской и 14 — в Белгородской области. Кроме того, российские бойцы поразили семь беспилотников в Тульской области, четыре — в Брянской, три — в Липецкой, два — в Тамбовской и один — в Крыму.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 18 ноября в 14:31 мск «киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации». По городу Воронежу, как утверждает Минобороны, противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Рената Валеева