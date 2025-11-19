Россия ударила по объектам ВПК Украины в ответ на атаки по гражданским объектам
В его проведении задействовали гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал»
Минобороны России заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики в западных областях Украины.
По сообщению ведомства, данный удар стал ответом на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России.
Как уточнили в Минобороны, удар был осуществлен сегодня утром с использованием средств большой дальности воздушного и морского базирования. В его проведении были задействованы в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты. Объектами поражения стали предприятия ВПК, энергетические объекты, обеспечивающие их работу, а также склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
