Российские средства ПВО ночью уничтожили 65 БПЛА, в Воронеже — четыре ракеты ATACMS

Кроме того, в МО сообщили, что 18 ноября «киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам»

Минобороны России сообщило, что в период с 23:00 до 07:00 мск 19 ноября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В официальном сообщении министерства уточняется распределение пораженных беспилотников:

16 БПЛА — над акваторией Черного моря;

14 БПЛА — над Воронежской областью;

14 БПЛА — над Краснодарским краем;

11 БПЛА — над Белгородской областью;

9 БПЛА — над акваторией Азовского моря;

1 БПЛА — над Брянской областью.

Кроме того, в пресс-службе министерства сообщили, что 18 ноября в 14:31 мск «киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации». По городу Воронежу, как утверждает Минобороны, противником были применены четыре оперативно‑тактические ракеты ATACMS производства США.

— В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С‑400 и зенитного ракетно‑пушечного комплекса «Панцирь» все ракеты ATACMS были сбиты, — говорится в сообщении.

Накануне, отмечает ведомство, российские средства ПВО за сутки уничтожили более 200 воздушных целей.



Рената Валеева