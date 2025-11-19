Новости происшествий

12:14 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Российские средства ПВО ночью уничтожили 65 БПЛА, в Воронеже — четыре ракеты ATACMS

08:16, 19.11.2025

Кроме того, в МО сообщили, что 18 ноября «киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам»

Российские средства ПВО ночью уничтожили 65 БПЛА, в Воронеже — четыре ракеты ATACMS
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Минобороны России сообщило, что в период с 23:00 до 07:00 мск 19 ноября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В официальном сообщении министерства уточняется распределение пораженных беспилотников:

  • 16 БПЛА — над акваторией Черного моря;
  • 14 БПЛА — над Воронежской областью;
  • 14 БПЛА — над Краснодарским краем;
  • 11 БПЛА — над Белгородской областью;
  • 9 БПЛА — над акваторией Азовского моря;
  • 1 БПЛА — над Брянской областью.

Кроме того, в пресс-службе министерства сообщили, что 18 ноября в 14:31 мск «киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации». По городу Воронежу, как утверждает Минобороны, противником были применены четыре оперативно‑тактические ракеты ATACMS производства США.

предоставлено Минобороны РФ

— В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С‑400 и зенитного ракетно‑пушечного комплекса «Панцирь» все ракеты ATACMS были сбиты, — говорится в сообщении.

Накануне, отмечает ведомство, российские средства ПВО за сутки уничтожили более 200 воздушных целей.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также