Депутаты Рады объявили перерыв в работе на фоне расследования дела Миндича

Спикер парламентской ассамблеи Руслан Стефанчук о переходе в состояние совещательного процесса

Верховная рада Украины прекратила свою деятельность на неопределенный срок вследствие развернувшегося коррупционного скандала. Спикер парламентской ассамблеи Руслан Стефанчук официально объявил о временном прекращении заседаний и переходе Рады в состояние совещательного процесса относительно текущих обстоятельств. Следующее заседание пока не запланировано, сообщает RT.

Напомним, что ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало документ, в котором упоминается президент Владимир Зеленский в связи с обвинительным заключением в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Также запланированные на 19 ноября переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции были отменены. 18 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил о возможном увольнении главы офиса президента Андрея Ермака 20 ноября.

Наталья Жирнова