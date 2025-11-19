Депутаты Рады объявили перерыв в работе на фоне расследования дела Миндича
Спикер парламентской ассамблеи Руслан Стефанчук о переходе в состояние совещательного процесса
Верховная рада Украины прекратила свою деятельность на неопределенный срок вследствие развернувшегося коррупционного скандала. Спикер парламентской ассамблеи Руслан Стефанчук официально объявил о временном прекращении заседаний и переходе Рады в состояние совещательного процесса относительно текущих обстоятельств. Следующее заседание пока не запланировано, сообщает RT.
Напомним, что ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало документ, в котором упоминается президент Владимир Зеленский в связи с обвинительным заключением в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Также запланированные на 19 ноября переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции были отменены. 18 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил о возможном увольнении главы офиса президента Андрея Ермака 20 ноября.
Справка
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
