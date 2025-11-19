Новости общества

12:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов наградил муфтия Таджуддина государственной наградой

19:48, 19.11.2025

На встрече обсуждался вклад Талгата хазрата Таджуддина в проект возрождения Болгара

Рустам Минниханов наградил муфтия Таджуддина государственной наградой
Фото: скриншот с сайта rais.tatarstan.ru

В Доме правительства Татарстана состоялась встреча Рустама Минниханова с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Талгатом хазратом Таджуддином.

На встрече раис Татарстана наградил Талгата хазрата Таджуддина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы сохранения традиционных ценностей и укрепления межконфессионального диалога. Также обсуждался вклад Талгата хазрата Таджуддина в проект возрождения Болгара и развитие Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Ранее Минниханов подтвердил заинтересованность в партнерстве с Бахрейном.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также