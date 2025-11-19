Рустам Минниханов наградил муфтия Таджуддина государственной наградой
На встрече обсуждался вклад Талгата хазрата Таджуддина в проект возрождения Болгара
В Доме правительства Татарстана состоялась встреча Рустама Минниханова с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Талгатом хазратом Таджуддином.
На встрече раис Татарстана наградил Талгата хазрата Таджуддина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы сохранения традиционных ценностей и укрепления межконфессионального диалога. Также обсуждался вклад Талгата хазрата Таджуддина в проект возрождения Болгара и развитие Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
