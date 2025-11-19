Минниханов подтвердил заинтересованность в партнерстве с Бахрейном

В Доме правительства Татарстана прошла встреча Рустама Минниханова с председателем Верховного совета по исламским делам Королевства Бахрейн Шейхом Абдулрахманом бин Мохаммедом бин Рашедом Аль Халифой, передает пресс-служба раиса.

В ходе переговоров Рустам Минниханов подчеркнул заинтересованность Татарстана в развитии сотрудничества с Бахрейном. Он отметил, что Россия придает большое значение взаимодействию с королевством.

Раис Татарстана рассказал о своем участии в мероприятиях в Бахрейне. В 2022 году он принял участие в Бахрейнском форуме, а в ноябре 2024 года — в 19-й ежегодной Конференции по исламскому банкингу и финансам.

В ходе встречи были отмечены результаты сотрудничества в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В частности, была выделена успешная конференция, проведенная совместно с Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI).

Наталья Жирнова