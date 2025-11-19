Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов
Помимо него, в базу внесли и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*
Михаила Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга России. Помимо него, в этот перечень внесли и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.
Ранее на Ходорковского* завели уголовное дело о терроризме, обвинив его в организации террористического сообщества и попытках захвата власти.
Справка
* Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признаны Минюстом России иностранным агентом.
