Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов

Помимо него, в базу внесли и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*

Михаила Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга России. Помимо него, в этот перечень внесли и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.

Ранее на Ходорковского* завели уголовное дело о терроризме, обвинив его в организации террористического сообщества и попытках захвата власти.

Наталья Жирнова