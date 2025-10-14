На Ходорковского* завели уголовное дело о терроризме

Его обвиняют в организации террористического сообщества и попытках захвата власти

В ФСБ возбудили уголовные дела против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и ряда членов «Антивоенного комитета России», обвинив их в организации террористического сообщества и попытках захвата власти. Об этом сообщает ТАСС.

Среди членов антивоенного комитета числятся Михаил Касьянов*, Марат Гельман* и другие, они признаны иноагентами. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ, связанным с организацией террористических группировок и публичными призывами к терроризму.

Также они обвиняются в участии в подготовке вооруженной смены власти в России посредством поддержки украинских вооруженных формирований и вербовки участников в эти структуры.

— В настоящее время проводятся следственные действия в отношении М. Ходорковского и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством, — подчеркнули в ЦОС ФСБ России.

Ранее Владимира Кара-Мурзу** внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Жирнова