Арбитражный суд Татарстана закупит себе внедорожник ТАНК почти за 5 млн рублей

Согласно описанию объекта закупки, автомобиль должен быть выпуском не позднее 2024 года

Фото: Дмитрий Зайцев

Арбитражный суд Татарстана закупит себе внедорожник TANK 500 почти за 5 млн рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно описанию объекта закупки, автомобиль должен быть выпуском не позднее 2024 года, иметь комплект зимних шин и полную комплектацию автомобиля, а также быть в черном цвете. Все установленные характеристики должны быть учтены обязательно.

Начальная цена автомобиля установлена в размере 4,63 млн рублей. Напомним, что Татарстан вошел в тройку лидеров по объему закупок у малого и среднего бизнеса.

Наталья Жирнова