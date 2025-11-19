Татарстан вошел в тройку лидеров по объему закупок у малого и среднего бизнеса

Республика уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу

Татарстан вошел в тройку лидеров регионов России по объему закупок у малого и среднего бизнеса. Республика уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.



В прошлом году на ресурсах Республиканского маркетингового центра (РМЦ) было зарегистрировано более 5 тыс. татарстанских предпринимателей-субъектов МСП и предприятий категории МСП. Ежегодно количество резидентов растет, заявил представитель комитета по госзакупкам.

Законопроект о внесении изменений в отдельные статьи республиканского закона об инвестиционной деятельности рассмотрели сегодня на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. В документе предусмотрены следующие изменения:

конкретизируются формы государственной поддержки, согласно которым для организаций, реализующих инвестпроекты, предусмотрены две формы возмещения затрат — субсидии и налоговые вычеты;

расширяются возможности для компаний с иностранным участием и уточняется порядок технологического аудита. В частности, в порядок проведения технологического аудита объектов недвижимости и линейных объектов, созданных в рамках инвестиционных проектов, будет включена информация о размере платы за проведение аудита и о порядке взимания данной платы.

Зампредседателя Государственного комитета Татарстана по закупкам Искандер Багаутдинов рассказал о нарушениях, выявленных в ходе внеплановых проверок. В их числе — произвольные изменения заказчиком и исполнителем формулировок в государственных и муниципальных контрактах, отсутствие соответствующего контроля со стороны головных учреждений. Кроме того, заказчики оплачивают услуги, несмотря на то, что исполнитель не предоставил требуемые сведения о закупке товара на РМЦ.

Напомним, менее чем за девять месяцев малый и средний бизнес заработал на госзаказах Татарстана 390 млрд рублей, что примерно на 10% больше прошлогодних значений. Что помогло этим предпринимателям нарастить свою долю участия в госзакупках и какую продукцию у них закупали за бюджетный счет — выяснило «Реальное время».

Галия Гарифуллина