Новости общества

12:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рейс из Сочи в Казань задерживается на несколько часов

17:24, 19.11.2025

Ранее там ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Рейс из Сочи в Казань задерживается на несколько часов
Фото: Мария Зверева

Рейс из Сочи в Казань задерживается на несколько часов. На данный момент, согласно онлайн-табло, рейс задерживается на 2 часа — его перенесли с 16:10 на 18:00 мск. Ранее в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

скриншот онлайн-табло

Напомним, что в аэропорту Казани начал работу пункт миграционного контроля, а Минтранс России готовится к открытию закрытых с 2022 года аэропортов.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также