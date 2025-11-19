Рейс из Сочи в Казань задерживается на несколько часов

Ранее там ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Мария Зверева

Рейс из Сочи в Казань задерживается на несколько часов. На данный момент, согласно онлайн-табло, рейс задерживается на 2 часа — его перенесли с 16:10 на 18:00 мск. Ранее в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним, что в аэропорту Казани начал работу пункт миграционного контроля, а Минтранс России готовится к открытию закрытых с 2022 года аэропортов.

Наталья Жирнова