В аэропорту Казани начал работу пункт миграционного контроля

Аналогичные пункты будут открыты также на приграничных железнодорожных станциях

Фото: Максим Платонов

Первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе на территории крупнейших воздушных гаваней страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Новые пункты развернуты в таких крупных авиаузлах, как московский, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и ряда других городов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Планируется, что аналогичные пункты миграционного контроля органов внутренних дел будут открыты также на приграничных железнодорожных станциях, а также вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска. Работа новых структур осуществляется при координирующей роли Миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России.

Основной задачей пунктов миграционного контроля является выявление иностранных граждан, нарушающих действующее миграционное законодательство страны.

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий изменения в федеральном законе «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Теперь трудовые мигранты (за исключением высококвалифицированных специалистов) смогут получить полис ОМС только в том случае, если они легально трудятся на территории России и накопили пятилетний страховой стаж.

Рената Валеева