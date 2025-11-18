Минтранс России готовится к открытию закрытых с 2022 года аэропортов

В список входят аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя

Глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил о готовности министерства к открытию аэропортов, которые были закрыты с 2022 года по соображениям безопасности. Заявление было сделано в рамках форума «Транспортная неделя», передает ТАСС.

По словам министра, ведомство находится в состоянии готовности и может оперативно реализовать открытие аэропортов при получении соответствующих решений от органов, отвечающих за безопасность.

В настоящее время действует временное ограничение на работу нескольких аэропортов в южной и центральной частях России. В список входят аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

При этом стоит отметить, что после введения ограничений были возобновлены полеты в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара. Напомним, что ранее аэропорту Ижевска присвоили имя Михаила Калашникова.

Наталья Жирнова