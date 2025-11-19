Польша закроет последнее российское генконсульство в Гданьске
На данный момент дипломатическое представительство Польши в России осуществляется через посольство в Москве и Генконсульство в Иркутске
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении прекратить деятельность последнего действующего на территории страны Генерального консульства России, расположенного в Гданьске.
— Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске, — заявил министр в ходе выступления в Сейме, нижней палате польского парламента. Трансляция его заявления велась телеканалом TVP Info.
Ранее, в ответ на закрытие польского генконсульства в Кракове, российская сторона приняла решение о закрытии польского консульства в Калининграде.
