Польша закроет последнее российское генконсульство в Гданьске

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении прекратить деятельность последнего действующего на территории страны Генерального консульства России, расположенного в Гданьске.

— Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске, — заявил министр в ходе выступления в Сейме, нижней палате польского парламента. Трансляция его заявления велась телеканалом TVP Info.

Ранее, в ответ на закрытие польского генконсульства в Кракове, российская сторона приняла решение о закрытии польского консульства в Калининграде.

На данный момент дипломатическое представительство Польши в России осуществляется через посольство в Москве и Генконсульство в Иркутске.

Рената Валеева