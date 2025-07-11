МИД отозвал согласие на работу Генконсульства Польши в Калининграде

Россия отзовет согласие на функционирование Генконсульства Польши в Калининграде с 29 августа. Этот шаг стал ответной мерой на решение Варшавы отозвать согласие на работу Генконсульства России в Кракове с 30 июня. Об этом сообщили в МИД России, куда был вызван временный поверенный в делах Польши.

Как говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, временный поверенный в делах Польши в России был вызван в МИД РФ 11 июля, где ему вручили ноту, уведомляющую об ответных мерах Москвы.

Российская сторона объясняет этот шаг «необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша».

— Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий, — подчеркнули в МИД России.

Рената Валеева