Генконсульство России в Кракове закрылось по требованию Варшавы после 80 лет работы

Российское генеральное консульство в Кракове прекратило свою работу по требованию польских властей. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, подчеркнув, что дипломатическое представительство функционировало в городе непрерывно на протяжении 80 лет.

— Закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет, — цитирует Ордаша RT.

Представитель российской дипмиссии охарактеризовал действия Варшавы как «абсолютно недружественный и ничем не обоснованный шаг».

Намерения о закрытии генконсульства России в Кракове глава МИД Польши Радослав Сикорский озвучил еще в мае текущего года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отмечал, что Москва рассматривает ответные меры. В частности, он не исключил возможность закрытия консульств Польши в Калининграде или Иркутске.

Рената Валеева