Бюст просветителя Каюма Насыри обретет официальный статус ОКН

Решение связано с 200-летием со дня рождения ученого, которое отмечается в 2025 году

Фото: предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"

В Татарстане готовятся присвоить статус объекта культурного наследия памятнику просветителю Каюму Насыри. Решение связано с 200-летием со дня рождения ученого, которое отмечается в 2025 году, сообщает Комитет республики по охране ОКН.

Бронзовый бюст ученого стоит в селе Малые Ширданы Зеленодольского района с 1967 года. Его создал скульптор В. Шарафутдинов. Памятник находится на территории музея, где хранятся личные вещи и документы Насыри.

Предоставлено Домом-музеем Каюма Насыри в г. Казани

Сообщается, что в селе Малые Ширданы регулярно проводятся культурные мероприятия, посвященные памяти просветителя. Напомним, что в Татарстане с 2023 года продали почти 20 ОКН за символическую цену. Вслед за остальными районами Татарстана и Казанью программу запустили и в Бугульме — первым с молотка за один рубль ушел дом Воловского начала XX века.

Наталья Жирнова