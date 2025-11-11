В Бугульме начали восстанавливать исторические объекты за 1 рубль

О запуске программы объявил мэр города Дамир Фаттахов

В Бугульме стартовала масштабная программа по сохранению и восстановлению исторических объектов. Муниципальный совет утвердил возможность покупки таких зданий на торгах по специальной льготной цене — всего за 1 рубль. Об этом заявил в своем телеграм-канале Дамир Фаттахов.

Главное условие — обязательное восстановление объекта с соблюдением всех требований по работе с объектами культурного наследия.

Программа уже дала первые результаты, о которых «Реальное время» уже рассказывало: появился новый владелец у дома П.А. Воловского на улице Герцена, 45. Это памятник жилой архитектуры начала XX века с элементами стиля модерн. Несмотря на текущее неудовлетворительное состояние, собственник планирует создать здесь современное офисное пространство, сохранив все архитектурные особенности здания.

В ближайшее время ожидается приход четырех инвестиционных групп, готовых вложить средства в развитие исторических объектов Бугульмы, сообщает мэр города.

Наталья Жирнова