В Нижнекамске планируют построить новую магистраль к федеральной трассе М-12

17:30, 18.11.2025

Как сообщил Радмир Беляев на инвестсовете, новая дорога будет построена в четырехполосном исполнении с транспортной развязкой

В Нижнекамске планируют построить новую магистраль к федеральной трассе М-12
Фото: Динар Фатыхов

Минтранс Татарстана совместно с администрацией Нижнекамска разрабатывают проект по продлению проспекта Мира с выходом на федеральную трассу М-12. По информации главы Нижнекамского района Радмира Беляева, которая была озвучена на инвестсовете, общая стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей.

скриншот с телеграм-канала "Автодора"

В настоящее время специалисты занимаются разработкой проектной документации и концептуальной частью строительства. Новая дорога будет построена в четырехполосном исполнении с транспортной развязкой. Власти рассматривают различные варианты реализации проекта, включая возможность государственно-частного партнерства.

Глава района подчеркнул важность создания прямого въезда в город с федеральной трассы М-12 через проспект Мира.

Ранее мэр города объявил, что Исполком Нижнекамска возглавил Ренат Шакиров.

Наталья Жирнова

