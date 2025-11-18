В Нижнекамске планируют построить новую магистраль к федеральной трассе М-12

Как сообщил Радмир Беляев на инвестсовете, новая дорога будет построена в четырехполосном исполнении с транспортной развязкой

Фото: Динар Фатыхов

Минтранс Татарстана совместно с администрацией Нижнекамска разрабатывают проект по продлению проспекта Мира с выходом на федеральную трассу М-12. По информации главы Нижнекамского района Радмира Беляева, которая была озвучена на инвестсовете, общая стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей.

В настоящее время специалисты занимаются разработкой проектной документации и концептуальной частью строительства. Новая дорога будет построена в четырехполосном исполнении с транспортной развязкой. Власти рассматривают различные варианты реализации проекта, включая возможность государственно-частного партнерства.

Глава района подчеркнул важность создания прямого въезда в город с федеральной трассы М-12 через проспект Мира.

Наталья Жирнова