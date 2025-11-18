Исполком Нижнекамска возглавил Ренат Шакиров
Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев
На объединенной сессии советов Нижнекамского района и города депутаты избрали Рената Шакирова на должность руководителя Исполкома Нижнекамска. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
Глава Нижнекамска сообщает, что Ренат Шакиров имеет значительный опыт управленческой работы. В последние годы он занимал пост первого заместителя руководителя Исполкома Нижнекамского района, где активно участвовал в развитии муниципального образования.
— Уверен, его значительный багаж опыта и навыков помогут достичь хороших результатов на новом посту во благо района и его жителей. Поздравляю Рената Габдрашитовича и желаю успехов! — написал в своем сообщении Радмир Беляев.
Напомним, что ранее назначение главы исполкома Набережных Челнов отложили из-за болезни кандидата.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».