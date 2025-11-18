Новости общества

12:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исполком Нижнекамска возглавил Ренат Шакиров

16:59, 18.11.2025

Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев

Исполком Нижнекамска возглавил Ренат Шакиров
Фото: взято с telegram-канала главы Нижнекамска Радмира Беляева

На объединенной сессии советов Нижнекамского района и города депутаты избрали Рената Шакирова на должность руководителя Исполкома Нижнекамска. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Глава Нижнекамска сообщает, что Ренат Шакиров имеет значительный опыт управленческой работы. В последние годы он занимал пост первого заместителя руководителя Исполкома Нижнекамского района, где активно участвовал в развитии муниципального образования.

— Уверен, его значительный багаж опыта и навыков помогут достичь хороших результатов на новом посту во благо района и его жителей. Поздравляю Рената Габдрашитовича и желаю успехов! — написал в своем сообщении Радмир Беляев.

Напомним, что ранее назначение главы исполкома Набережных Челнов отложили из-за болезни кандидата.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также