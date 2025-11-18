В Казани открыли обновленное детское отделение Республиканской инфекционной больницы

Коечная мощность была увеличена до девяти мест, а общая площадь расширена до 826,2 кв. м

Фото: Михаил Захаров

Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф. Агафонова в Казани завершила реконструкцию детских отделений. Сегодня состоялось торжественное открытие обновленного детского отделения анестезиологии-реанимации, а стационарное отделение №2 возобновило прием маленьких пациентов еще 11 ноября.



Ранее госпитализация юных пациентов осуществлялась в помещениях старого корпуса 2006 года постройки. Строительно-ремонтные работы начались 1 июня этого года. В результате реконструкции коечная мощность была увеличена до девяти мест, а общая площадь расширена до 826,2 кв. м. Отделение дооснащено современным медицинским оборудованием и мебелью, выделены дополнительные технические помещения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо реанимации, за этот период также был проведен капремонт стационарного отделения №2 и пищеблока. Общая отремонтированная площадь составила 2 440,9 кв. м. Все работы проводились за счет средств, выделенных из республиканского бюджета в сумме 233 млн рублей.

Рената Валеева