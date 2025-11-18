Казанские ученые разработали имплантат для лечения сложных переломов

На протяжении полутора лет специалисты трех учреждений Татарстана работали над созданием уникального изделия

Фото: Максим Платонов

Ученые КФУ, КГМУ и врачи РКБ Минздрава Татарстана разработали и успешно апробировали новый имплантат, предназначенный для лечения гнойных и инфицированных переломов. Об этом сообщила пресс-служба РКБ. Первая операция, проведенная в РКБ, завершилась успешно, и пациент готовится к выписке.

На протяжении полутора лет специалисты трех учреждений Татарстана работали над созданием уникального изделия. Его главная особенность — способность одновременно надежно фиксировать место перелома и эффективно бороться с гнойными инфекциями конечностей, в том числе вызванными золотистым стафилококком.

Ключевую роль в разработке сыграл коллектив под руководством заведующего кафедрой Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского КФУ Оскара Саченкова. В клинической апробации участвовал заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний КГМУ Ильдар Ахтямов. Исследования по выделению антибиотиков из костного цемента в решетчатых имплантатах проводили заведующий кафедрой общей патологии КГМУ Сергей Бойчук совместно с врачом Рашидом Шафигулиным.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Имплантат представляет собой внутрикостный штифт, изготовленный из биоинертного титанового сплава. Его сложная сетчатая структура, обеспечивающая одновременно прочность и возможность размещения лекарственных препаратов, создается исключительно с применением аддитивных технологий, а именно — метода селективного лазерного спекания. В свободный объем сетчатой структуры помещается специальный костный цемент, содержащий антибиотик. После установки штифта в поврежденную кость лекарственный препарат постепенно высвобождается, обеспечивая локализованное и пролонгированное воздействие на инфекцию непосредственно в зоне поражения.

Одним из основных вызовов для команды стало отсутствие собственного 3D-принтера для работы с металлами, в частности с титаном, в лаборатории КФУ. На начальных этапах удалось произвести лишь пластиковые прототипы. Однако благодаря сотрудничеству с партнерской организацией, специализирующейся на разработке 3D-принтеров, эта проблема была оперативно решена, что позволило изготовить необходимые образцы из металла.

Рената Валеева