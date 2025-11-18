Маркетплейсам запретят менять цену в зависимости от способа оплаты

Такая практика вызывает критику со стороны других банков, которые видят в ней признаки недобросовестной конкуренции

Фото: Анастасия Фартыгина

Банк России предложил конкретизировать правила недискриминационного доступа на маркетплейсы, начав с прямого запрета на установление разных цен в зависимости от выбранного средства платежа. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В настоящее время многие крупные онлайн-платформы предлагают клиентам скидки на товары при оплате картами своих дочерних кредитных организаций. Такая практика вызывает критику со стороны других банков, которые видят в ней признаки недобросовестной конкуренции.

Набиуллина отметила, что активное обсуждение этого вопроса с различными участниками рынка указывает на системное изменение характера конкуренции в условиях платформенной экономики.

— То, что выглядит на поверхности, ну и не только на поверхности, как конфликт маркетплейсов и банков — это отражение изменения характера конкуренции, причем такое — системное, в условиях платформенной экономики, — заявила глава ЦБ. Она подчеркнула, что ключевой вопрос заключается в определении справедливой и добросовестной конкуренции в новой экономической реальности, и его решение требует детального совместного обсуждения.

— Но вот в чем, наверное, у меня позиция даже как-то более однозначно определилась: я считаю, что нельзя использовать разную цену, цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается, — пояснила Набиуллина. По ее словам, цена продукта или услуги является ключевым фактором, определяющим выбор потребителя.

Глава Банка России подчеркнула необходимость конкретизации правил недискриминационного доступа на маркетплейсы, начав с наиболее очевидных ограничений.

— Я думаю, что надо начать как раз с запретов некоторых таких практик, которые явно нарушают эту конкурентную среду, в том числе нельзя использовать, например, различные цены в зависимости от того, какое средство платежа используется, — заявила Набиуллина.

Она выразила уверенность, что такой шаг поможет устранить часть существующих проблем, однако признала, что с развитием платформенной экономики будут возникать новые вызовы.

— Это не значит, что мы сейчас можем отрегулировать как-то однозначно, надолго. Нам придется идти шаг за шагом и создавать условия для добросовестной конкуренции между разными участниками, — заключила председатель ЦБ.

Рената Валеева