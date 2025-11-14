Минцифры планирует запустить эксперимент по онлайн-продаже вина в 2026 году

Техническая возможность для этого уже создана благодаря двум механизмам: прямой биометрии и фотографии в цифровом документе

Фото: Галия Шакирова

Минцифры во втором-третьем квартале 2026 года планирует запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина через маркетплейсы. Об этом ТАСС заявил замглавы ведомства Олег Качанов на форуме «Цифровые решения».

— Президент дал соответствующее указание о том, что мы должны в режиме эксперимента в следующем году попробовать запустить дистанционную продажу российского алкоголя на российских торговых площадках с соблюдением требований по идентификации, — сообщил Качанов.

По его словам, техническая возможность для этого уже создана благодаря двум механизмам: прямой биометрии, интегрированной в Единую биометрическую систему (ЕБС), и фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС. Верификация личности покупателя будет проводиться как при оформлении заказа, так и в момент его получения.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Мы рассчитываем, что в первом квартале следующего года мы наконец выпустим всю необходимую нормативную базу для этого эксперимента, — добавил представитель Минцифры.

Инициатива по онлайн-продаже вина обсуждается уже несколько лет. В 2021 году Минфин предлагал провести подобный эксперимент в Москве, Подмосковье и Мордовии. Однако, как сообщал в январе 2025 года министр финансов Антон Силуанов, запуск проекта откладывался из-за отсутствия консенсуса между ведомствами — Минздрав и Роспотребнадзор продолжали выступать против.



Анастасия Фартыгина