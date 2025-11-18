В Госсовет Татарстана внесли законопроект о продлении налоговых льгот для гостиниц до 2030 года

Преференции будут распространяться на новые гостиницы

В Госсовете Татарстана внесли законопроект, предлагающий продлить до 2030 года действие налоговых льгот для гостиничного сектора. Инициатива направлена на стимулирование строительства новых отелей и развитие туротрасли региона, сообщается на официальном сайте Госсовета.

Согласно документу, преференции будут распространяться на новые гостиницы, которые имеют классификацию не менее «трех звезд» и располагают номерным фондом от 50 комнат.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие необходимо для повышения темпов строительства в гостиничном секторе, расширения номерного фонда и улучшения качества туристических услуг в республике. Разработчики инициативы ожидают, что это позволит привлечь новых инвесторов, создать дополнительные рабочие места, а также поспособствует развитию смежных отраслей, таких как транспорт, общественное питание и сфера услуг. Кроме того, мера должна привести к снижению себестоимости гостиничных номеров.

— Временное снижение налоговых поступлений будет компенсировано за счет увеличения объема инвестиций и налоговых поступлений от смежных отраслей, а также общим ростом туристической привлекательности Республики Татарстан, — говорится в пояснительной записке, где подчеркивается, что экономический эффект от развития отрасли превысит упущенные налоговые доходы.

Рената Валеева