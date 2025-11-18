Великобритания ускорит отказ от российского урана: поставки из США начнутся к 2028 году

На данный момент у британцев «нет ни действующих ММР, ни завода по производству необходимого для них урана»

Фото: Реальное время

Великобритания намерена полностью прекратить импорт российского урана к 2028 году, что на два года раньше изначально заявленного срока. Заместить поставки планируется за счет США, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в Лондоне.

По данным российских дипломатов, решение о переносе крайнего срока с 2030 на 2028 год было принято в рамках недавней «сделки технологического процветания» с американской стороной. «Вполне понятно, что за счет поставок из США, уже имевших опыт замещения российского топлива на Украине», — заявили представители посольства РФ.

Уточняется, что речь идет не о прямых закупках урана из России, а о приобретении топлива российского происхождения, которое в настоящее время принадлежит французской энергетической компании EDF.

Российское диппредставительство в Лондоне критически оценивает эту политику, отмечая, что в вопросах торговли с Россией «британцев мало волнует экономическая целесообразность». По мнению дипломатов, в корне многих нынешних экономических проблем Великобритании лежат «русофобия и одержимость скорейшим переходом на возобновляемые источники энергии». Как подчеркнули в посольстве, стоимость электричества в Великобритании в три-четыре раза выше, чем в США, при этом местные власти «в скачке цен обвиняют Россию, а не высокие налоги на выбросы и прямые ограничения на использование тех или иных видов ископаемого топлива».

Дипломаты также подчеркнули, что планы Великобритании выходят за рамки простого прекращения закупок. Лондон, по их данным, стремится активно вытеснить Россию с мирового рынка ядерного топлива. «План по строительству завода компании Urenco реализуется в рамках программы производства высокопробного низкообогащенного урана (HALEU), в первую очередь для разрабатываемых малых модульных реакторов (ММР). Его плановая мощность должна достичь 10 тонн в год», — заявили в посольстве. По их оценкам, это значительный объем, учитывая, что прогнозируемые потребности США составят около 40 тонн в год.

Однако российские дипломаты резюмировали, что на данный момент у британцев «нет ни действующих ММР, ни завода по производству необходимого для них урана».

15 октября правительство Великобритании внесло дополнительные 90 позиций в санкционный список в отношении России.

Рената Валеева