Великобритания ускорит отказ от российского урана: поставки из США начнутся к 2028 году

08:45, 18.11.2025

На данный момент у британцев «нет ни действующих ММР, ни завода по производству необходимого для них урана»

Фото: Реальное время

Великобритания намерена полностью прекратить импорт российского урана к 2028 году, что на два года раньше изначально заявленного срока. Заместить поставки планируется за счет США, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в Лондоне.

По данным российских дипломатов, решение о переносе крайнего срока с 2030 на 2028 год было принято в рамках недавней «сделки технологического процветания» с американской стороной. «Вполне понятно, что за счет поставок из США, уже имевших опыт замещения российского топлива на Украине», — заявили представители посольства РФ.

Уточняется, что речь идет не о прямых закупках урана из России, а о приобретении топлива российского происхождения, которое в настоящее время принадлежит французской энергетической компании EDF.

Российское диппредставительство в Лондоне критически оценивает эту политику, отмечая, что в вопросах торговли с Россией «британцев мало волнует экономическая целесообразность». По мнению дипломатов, в корне многих нынешних экономических проблем Великобритании лежат «русофобия и одержимость скорейшим переходом на возобновляемые источники энергии». Как подчеркнули в посольстве, стоимость электричества в Великобритании в три-четыре раза выше, чем в США, при этом местные власти «в скачке цен обвиняют Россию, а не высокие налоги на выбросы и прямые ограничения на использование тех или иных видов ископаемого топлива».

simon frederick on Unsplash

Дипломаты также подчеркнули, что планы Великобритании выходят за рамки простого прекращения закупок. Лондон, по их данным, стремится активно вытеснить Россию с мирового рынка ядерного топлива. «План по строительству завода компании Urenco реализуется в рамках программы производства высокопробного низкообогащенного урана (HALEU), в первую очередь для разрабатываемых малых модульных реакторов (ММР). Его плановая мощность должна достичь 10 тонн в год», — заявили в посольстве. По их оценкам, это значительный объем, учитывая, что прогнозируемые потребности США составят около 40 тонн в год.

Однако российские дипломаты резюмировали, что на данный момент у британцев «нет ни действующих ММР, ни завода по производству необходимого для них урана».

15 октября правительство Великобритании внесло дополнительные 90 позиций в санкционный список в отношении России.

Рената Валеева

