Великобритания расширила антироссийские санкции на 90 позиций

В список вошли ЛУКОЙЛ и «Роснефть»

Правительство Великобритании внесло дополнительные 90 позиций в санкционный список в отношении России. Об этом сообщается в официальном документе на сайте Минфина Великобритании.

В обновленный перечень вошли крупные российские компании. Среди них — ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и Национальная система платежных карт России. Кроме того, под санкции попало 51 судно, которые, по данным британской стороны, имеют связь с Россией.

Расширение санкционного режима также затронуло ряд российских кредитных организаций. В список включены «Трансстройбанк», «Примсоцбанк» и «ББР Банк».

Ранее Россия ввела санкции против Renault.

Наталья Жирнова