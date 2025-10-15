Новости экономики

Великобритания расширила антироссийские санкции на 90 позиций

14:43, 15.10.2025

В список вошли ЛУКОЙЛ и «Роснефть»

Фото: simon frederick on Unsplash

Правительство Великобритании внесло дополнительные 90 позиций в санкционный список в отношении России. Об этом сообщается в официальном документе на сайте Минфина Великобритании.

В обновленный перечень вошли крупные российские компании. Среди них — ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и Национальная система платежных карт России. Кроме того, под санкции попало 51 судно, которые, по данным британской стороны, имеют связь с Россией.

Расширение санкционного режима также затронуло ряд российских кредитных организаций. В список включены «Трансстройбанк», «Примсоцбанк» и «ББР Банк».

Ранее Россия ввела санкции против Renault.

Наталья Жирнова

