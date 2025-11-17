Рената Гайнутдинова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Этой высокой госнаградой отмечают граждан за особо выдающиеся достижения в различных сферах
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Госкомитета Татарстана по тарифам Рената Гайнутдинова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ официально опубликован на портале правовых актов.
Орден «За заслуги перед Отечеством» был учрежден 2 марта 1994 года и имеет четыре степени. Этой высокой государственной наградой отмечают граждан за особо выдающиеся достижения в различных сферах. Ранее подобной награды удостоились зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев и машинист насосных установок Азнакаевского цеха ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» Андрей Лаптев.
Напомним, что по указу Рустама Минниханова Чистопольскому часовому заводу «Восток» присвоили звание «Предприятие трудовой доблести».
