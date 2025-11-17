Чистопольскому часовому заводу «Восток» присвоили звание «Предприятие трудовой доблести»
Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении Чистопольскому часовому заводу «Восток» почетного республиканского звания «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.».
Ранее документ проходил антикоррупционную экспертизу. В документе сказано, что высокую награду предприятие получило за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Звание присвоено в знак признания массового трудового героизма и самоотверженности работников завода.
