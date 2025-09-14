Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Этим указом Медведев стал полным кавалером ордена, получив все четыре степени награды
Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совбеза страны Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награда приурочена к 60-летию Медведева.
- Этим указом Медведев стал полным кавалером ордена, получив все четыре степени награды. Ранее он был удостоен I степени в 2015 году, II степени в 2005 году и III степени в 2020 году.
В указе президента говорится, что награда вручена «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации».
Орден «За заслуги перед Отечеством» является одной из высших государственных наград России. Его вручают за особые достижения в укреплении государственности, развитии экономики, науки, культуры и спорта, а также за вклад в укрепление международных отношений.
