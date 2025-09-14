Новости общества

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

10:53, 14.09.2025

Этим указом Медведев стал полным кавалером ордена, получив все четыре степени награды

Фото: Роман Хасаев

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совбеза страны Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награда приурочена к 60-летию Медведева.

  • Этим указом Медведев стал полным кавалером ордена, получив все четыре степени награды. Ранее он был удостоен I степени в 2015 году, II степени в 2005 году и III степени в 2020 году.

В указе президента говорится, что награда вручена «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации».

Орден «За заслуги перед Отечеством» является одной из высших государственных наград России. Его вручают за особые достижения в укреплении государственности, развитии экономики, науки, культуры и спорта, а также за вклад в укрепление международных отношений.

Анастасия Фартыгина

